Da Sanremo a X Factor | scelto il terzo giudice dopo Fedez e Ambra Angiolini

(Di martedì 24 maggio 2022) Grande rivoluzione ad Xcon il secondo cantante comeche viene direttamente da: sorpresa per i fan Quest’anno ad Xhanno voluto osare e proporre un grande team di giudici facendo un doveroso ricambio generazionale per poter sfruttare volti nuovi e dare la possibilità a quelli vecchi di svincolarsi e costruire L'articolo proviene da Inews24.it.

... Dargen D'Amico, uno degli artisti più amati di2022, con un'enorme carriera alle spalle, è ... Sul suo profilo Instagram, indossando solo gadget con il logo di X(la nuova stagione torna ...Dargen D'Amico è uno dei nuovi giudici di X2022 . È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale ...riscosso nella 72° edizione del Festival di, ...Il nuovo giudice ha poi chiuso il video con il suo motto per questa nuova avventura: “X Factor 2022: le mani nella musica". Dopo l’enorme successo di Dove si balla al Festival di Sanremo 2022, Dargen ...Grande rivoluzione ad X Factor con il secondo cantante come giudice che viene direttamente da Sanremo: sorpresa per i fan ...