Così i 5 Stelle sono evaporati nel nulla (Di martedì 24 maggio 2022) La lista del M5S presente solo nel 6,5% dei Comuni al voto a giugno. Conte prova a rimediare girando per l'Italia, ma lo schiaffo elettorale è dietro l'angolo Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) La lista del M5S presente solo nel 6,5% dei Comuni al voto a giugno. Conte prova a rimediare girando per l'Italia, ma lo schiaffo elettorale è dietro l'angolo

Spadafora e gli altri: chi nel M5s critica Giuseppe Conte Grillino della prima ora, ha saputo guadagnarsi la stima dei colleghi e così nei momenti di massima ... è la segreteria di presidenza alla Camera per i 5 stelle, Azzurra Cancelleri , che vanta un ... Superbonus, l'allarme del CSNR: "Rischio economico e sociale. Si attivi il Prefetto" Anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Angela Bruna Piarulli fa sue le preoccupazioni sollevate ... Le dimensioni del problema sono direttamente proporzionali alla crescita del settore, così come ...