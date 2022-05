Controlli dei Nas nei centri estetici | denunce e chiusure

(Di martedì 24 maggio 2022)da parte dei Nas dei carabinieri neitorinesi. Sono circa quaranta le attività visitate dai militari dell’Arma e sono state sette le non conformità rilevate, di cui tre penali. Quattro invece le persone denunciate, tra cui due titolari di un centro di estetica nel capoluogo, all’interno del quale sono stati rinvenuti farmaci e dispositivi medici riconducibili a una attività abusiva di medicina estetica. Il centro è stato posto sotto sequestro.Le altre dueriguardano invece violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in provincia di Novara, e di gestione illecita dei rifiuti sanitari nell’area metropolitana torinese. L'articolo proviene da Nuova Società.

