Bruce Springsteen torna in Italia: tre date nel 2023 (Di martedì 24 maggio 2022) Bruce Springsteen torna in Italia. Questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale di Barley Arts. Il Boss torna in tour in Europa a partire dalla prossima primavera insieme alla E Street Band. E terrà tre concerti anche nel nostro paese nel mese di maggio. Il ritorno in Italia di Bruce Springsteen Siamo felici di annunciare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Brunori Sas torna con “Al di là dell’amore” Milano pronta ad accogliere Sting Manuel Agnelli torna live Marillion live report del concerto di Roma Concerti di Capodanno in piazza Laura Pausini questa sera in televisione Leggi su webmagazine24 (Di martedì 24 maggio 2022)in. Questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale di Barley Arts. Il Bossin tour in Europa a partire dalla prossima primavera insieme alla E Street Band. E terrà tre concerti anche nel nostro paese nel mese di maggio. Il ritorno indiSiamo felici di annunciare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Brunori Sascon “Al di là dell’amore” Milano pronta ad accogliere Sting Manuel Agnellilive Marillion live report del concerto di Roma Concerti di Capodanno in piazza Laura Pausini questa sera in televisione

Advertising

RSInews : Bruce Springsteen torna in Svizzera - Concerto a Zurigo in giugno, sarà il primo dopo sei anni… - rockolpoprock : Bruce Springsteen, domani un annuncio. Tour in arrivo? - LiberoReporter : Bruce Springsteen: il Boss torna in tour e ci sono tre date in Italia nel 2023 - Gaebaldi : Bruce Springsteen: il Boss torna in tour e ci sono tre date in Italia nel 2023 - mrjones1981 : Facebook (sic) mi ricorda che il 24 maggio del 2013 postai questa foto (vabbè, chiamarla 'foto' è esagerato :)) di… -