Bombardamenti nella regione di Donetsk: morti e feriti (Di martedì 24 maggio 2022) Tre civili sono morti e altri sei sono rimasti feriti nei Bombardamenti che hanno colpito la regione di Donetsk, tra Zora, Soledar e Adamivka. Lo ha annunciato su Telegram il governatore della regione Pavlo Kyrylenko, riferisce Ukrinform. Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) Tre civili sonoe altri sei sono rimastineiche hanno colpito ladi, tra Zora, Soledar e Adamivka. Lo ha annunciato su Telegram il governatore dellaPavlo Kyrylenko, riferisce Ukrinform.

lucia25968868 : RT @Gianl1974: ?? 'Voglio vivere in Ucraina' - un pensionato della regione di Kherson ha dato una risposta chiara ai propagandisti russi A s… - CarabinieriNA1 : Nella giornata di oggi sono avvenuti dei bombardamenti, gli operatori della Polizia di Stato e dell'Esercito Itali… - Gianl1974 : ?? 'Voglio vivere in Ucraina' - un pensionato della regione di Kherson ha dato una risposta chiara ai propagandisti… - putino : Bombardamenti russi in corso oggi contro le postazioni ucraine nella città di #Lyman. Secondo fonti non confermate… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Non si ferma l'offensiva dei russi per il controllo totale del Donbass. La città di Severodonetsk, nella provincia di Lugansk,… -