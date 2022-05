Balneari | Magi | ' bene governo | stop concessioni regalate'

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “Da parte delnon c'è nessun tentativo di strappo sui. Credo che ci siano legittime ma poco responsabili esigenze di campagna elettorale da parte della Lega, vissute in maniera un po' anticipate rispetto ai tempi, che denotano un certo nervosismo”. Lo ha detto a SkyTg24 il deputato e Presidente di Più Europa, Riccardo. “Al di là del Pnrr - ha sottolineato - possiamo davvero pensare di essere un paese serio se continuiamo ad affidare a canoni irrisori, che vengono date sempre alle stesse persone a meno di 3000 euro l'anno?che poi devono essere accettate da tutti gli italiani. Non si tratta di avere atteggiamenti punitivi. Si possono calcolare equi indennizzi, ma un paese non può essere ostaggio di questo modo da predoni di fare ...

Avverte Riccardo, di +Europa, primo firmatario del testo: "È l'ultima e unica possibilità per ... Ma, neanche a dirlo, la questione dei balneari è spiaggiata in commissione al Senato. Mauro Vanni, Imprese: "Convincere la politica altrimenti il danno sarà enorme" Spese elettorali. Sui balneari come sui dazi difendono le rendite per il declino dell'Italia", ha aggiunto Della Vedova. Per quanto riguarda l'iter del ddl concorrenza il presidente di Più Europa Riccardo Magi ha ...