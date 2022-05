(Di martedì 24 maggio 2022)(nota in WWE come Ember Moon) è una lottatrice di cui si parla tantissimo da quando ha abbandonato la federazione di Stamford: i fan si chiedono se, o meglio, quando, la wrestler arriverà in All Elite Wrestling. A parlarne al Battleground Podcast è stata la campionessa mondiale della AEW, già avversaria diin Warrior Wrestling: “Voglio difendere il. Abbiamo lottato un match di 30 minuti nella scena indipendente per ildella Warrior Wrestling quand’ero la campionessa lì. Ci abbiamo dato dentro. È stato molto divertente”. Voglia di rivincita “Credo che lei abbia il dente avvelenato. Quand’è stata l’ultima volta, eccetto la NWA, in cui è stata campionessa in una grossa promotion? Lotta da ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Thunder Rosa difenderà il titolo contro Athena? - -

World Wrestling

Women's Championship : Britt Baker (C) batteRosa Match abbastanza piatto, purtroppo rovinato dal mancato coinvolgimento del pubblico. A vincere è stata la campionessa in carica con un ...Women's Championship: Britt Baker (C) vsRosa Britt Baker ha dominato in lungo e in largo la divisione femminile della Compagnia negli ultimi 10 mesi, maRosa sembra ormai essere ... AEW: Thunder Rosa risponde alle critiche sul suo booking da campionessa Athena (nota in WWE come Ember Moon) è una lottatrice di cui si parla tantissimo da quando ha abbandonato la federazione di Stamford: i fan si chiedono se, o meglio, quando, la wrestler arriverà in Al ...AEW Double or Nothing 2022 will take place from Las Vegas, NV this weekend. The details for how fans can tune in have now been released.