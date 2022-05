(Di lunedì 23 maggio 2022) Le dichiarazioni di Antonio, presidente della, all'indomani dell'eliminazione dei liguri maturata contro il Palermo ai playoff di Serie C

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Virtus Entella, Gozzi: “Riusciti a riaccendere l’entusiasmo, Volpe top. Playoff…” - Mediagol : Virtus Entella, Gozzi: “Riusciti a riaccendere l’entusiasmo, Volpe top. Playoff…” - radioaldebaran : Virtus Entella, parla Gozzi: «Ora alziamo l'asticella» - #Calcio #Chiavari - - RobertaFazio7 : RT @FIGCgiovanile: Pro Sesto-Cesena e Virtus Entella-Calcio Padova sono queste le Semifinali del Campionato #U16C! Nell' #U15C i risultati… - EnzoDandy : RT @FIGCgiovanile: Pro Sesto-Cesena e Virtus Entella-Calcio Padova sono queste le Semifinali del Campionato #U16C! Nell' #U15C i risultati… -

Nel turno precedente i lombardi hanno eliminato a sorpresa la Reggiana (doppia vittoria per 1 - 0 all'andata e 2 - 1 al ritorno), mentre i siciliani hanno avuto la meglio sulla(...Ladi Chiavari, 27.429 abitanti per la ridente località ligure contro i 630.828La Virtus Entella non esce sconfitta dal match del "Renzo Barbera" contro il Palermo, ma fallisce il passaggio del turno. La compagine biancoceleste si è vista recuperare due reti di vantaggio, ...Si è conclusa la stagione della Virtus Entella ed è tempo di bilancio. Sul sito ufficiale della società il presidente Antonio Gozzi ...