Venezia | UFFICIALI gli addii di Collauto e Poggi | il comunicato

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilha annunciato le separazionida Mattiae Paolo: ildel club veneto Mattiae Paololasciano ufficialmente il. Ildel club. IL– «IlFC comunica che Mattiae Paolonon ricopriranno i ruoli di direttore sportivo e responsabile area tecnica nella prossima stagione. La Società desidera ringraziare Mattia e Paolo per il loro fondamentale apporto alla crescita e allo sviluppo del club, da giocatori e da dirigenti, maturato in anni di proficua collaborazione e culminato nella storica promozione in Serie A al termine della stagione 2020/2021. Queste le ...

Advertising

CalcioNews24 : #Venezia, ufficiali gli addii dei due dirigenti ?? - Cagliari_1920 : Venezia Cagliari 0-0: il pareggio non basta, i rossoblù cadono all’inferno #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Formazioni ufficiali Venezia Cagliari: le scelte dei due allenatori #cagliaricalcio - infoitsport : Formazioni ufficiali Venezia Cagliari: le scelte dei due allenatori - Nicola_Venezia : RT @matt1news: SAREBBERO 6 GLI UFFICIALI NATO CATTURATI DAI RUSSI AD AZOVSTAL. (PROTEST NEWS) -

Ilha annunciato le separazionida Mattia Collauto e Paolo Poggi: il comunicato del club veneto Mattia Collauto e Paolo Poggi lasciano ufficialmente il. Il comunicato del club. ......è stata ideata a Genova nel 2018 e quest'anno si terrà contemporaneamente anche a, Marina ...e ambientali hanno convinto Apnea Academy e WWF ITALIA ad includere la gara negli eventi...Così in conferenza stampa Duncan Niederauer, presidente del Venezia, retrocesso in Serie B: "E' stato un avvio di stagione promettente, nel mezzo ...VENEZIA- Il Venezia ha annunciato sul proprio sito ufficiale che Mattia Collauto e Paolo Poggi non ricopriranno i ruoli di direttore sportivo e responsabile area tecnica nella prossima stagione. La so ...