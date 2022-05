“Trofeo Mario Ceccacci”: il 6 giugno al via la 33esima edizione del torneo (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto pronto per la 33esima edizione del “Trofeo Mario Ceccacci”. Si tratta di una competizione storica di carattere regionale, a cui prendono parte alcune delle maggiori realtà calcistiche di Roma e dintorni. La competizione, organizzata dalla Vis Aurelia, di cui Mario Ceccacci è stato il primo presidente, è stata presentata nella giornata di lunedì 23 maggio presso l’Eur Trader Center. Il torneo prenderà il via il prossimo 6 giugno con i gironi, per poi concludersi il 25 giugno con la finale. Quest’anno sarà la categoria degli Under 17 a lottare per l’ambito Trofeo. Una novità della 33esima edizione del “Trofeo Mario ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto pronto per ladel “”. Si tratta di una competizione storica di carattere regionale, a cui prendono parte alcune delle maggiori realtà calcistiche di Roma e dintorni. La competizione, organizzata dalla Vis Aurelia, di cuiè stato il primo presidente, è stata presentata nella giornata di lunedì 23 maggio presso l’Eur Trader Center. Ilprenderà il via il prossimo 6con i gironi, per poi concludersi il 25con la finale. Quest’anno sarà la categoria degli Under 17 a lottare per l’ambito. Una novità delladel “...

Advertising

sportface2016 : #calcio, tutto pronto per il '#TrofeoMarioCeccacci': il 6 giugno al via la 33esima edizione del torneo - mario_cama : RT @EdoardoMecca1: Trofei vinti dalla Juventus sotto la presidenza di Andrea Agnelli: - 19 trofei nazionali Juventus Fc - 10 trofei naziona… - mario_cama : RT @juventusfc: TERZO TROFEO STAGIONALE. UNA FINALE PAZZESCA. UNA RIMONTA DA CAMPIONESSE. LE #JUVENTUSWOMEN VINCONO LA COPPA ITALIA! #Juve… - mBiferi : @StanisLaRochele Matri ha segnato in una finale guadagnandoci un trofeo. Mario? Un gol inutile a Cardiff. Fine. - mario_cama : RT @GianniJ08: 12 anni di Presidenza 9 scudetti (consecutivi) 5 Coppe Italia 5 Supercoppe Italia CR7 (equivale a un trofeo) Anche troppo… -