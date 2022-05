Trentino, coppia in moto sbanda ed esce di strada: muore 29enne - Si dovevano sposare a luglio (Di lunedì 23 maggio 2022) Il fidanzato avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della pioggia ma si sarebbe salvato senza riportare gravi ferite. La ragazza invece non ce l'ha fatta: è morta precipitando in un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 maggio 2022) Il fidanzato avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della pioggia ma si sarebbe salvato senza riportare gravi ferite. La ragazza invece non ce l'ha fatta: è morta precipitando in un ...

Advertising

AnsaTrentinoAA : Ucraina: coppia di bolzanini attraversa l'Italia per la pace. Impresa dell'artista Mario Balducci e di sua moglie S… - Antonie03131715 : RT @MediasetTgcom24: Trento, coppia muore in un incidente in moto: stava andando al concerto di Vasco Rossi #trento #vascorossi #vicesinda… - MariaLuisaAlfo1 : RT @MediasetTgcom24: Trento, coppia muore in un incidente in moto: stava andando al concerto di Vasco Rossi #trento #vascorossi #vicesinda… - M_J_Motta : RT @MediasetTgcom24: Trento, coppia muore in un incidente in moto: stava andando al concerto di Vasco Rossi #trento #vascorossi #vicesinda… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Trento, coppia muore in un incidente in moto: stava andando al concerto di Vasco Rossi #trento #vascorossi #vicesinda… -