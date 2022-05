Serie C 2021/2022, arbitri semifinali di andata Playoff: Feralpisalò-Palermo a Ferrieri Caputi, Tremolada per Catanzaro-Padova (Di lunedì 23 maggio 2022) L’AIA ha reso note le designazioni degli arbitri per le semifinali di andata dei Playoff di Serie C 2021/2022, in programma mercoledì 25 maggio. A dirigere Ferlapisalò-Palermo sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, mentre per Catanzaro-Padova ci sarà Paride Tremolada. Di seguito, le designazioni arbitrali delle due partite. FERALPISALO’-Palermo Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno Assistenti: Luca Testi di Livorno/Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona IV Ufficiale: Daniele Perenzoni di Rovereto Catanzaro-Padova Paride Tremolada di Monza Assistenti: Francesco Cortese ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) L’AIA ha reso note le designazioni degliper ledideidi, in programma mercoledì 25 maggio. A dirigere Ferlapisalò-sarà Maria Sole, mentre perci sarà Paride. Di seguito, le designazioni arbitrali delle due partite. FERALPISALO’-Maria Soledi Livorno Assistenti: Luca Testi di Livorno/Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona IV Ufficiale: Daniele Perenzoni di RoveretoParidedi Monza Assistenti: Francesco Cortese ...

