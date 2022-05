Scaroni | “La mia ambizione è che lo stadio sia pieno | ieri è stata una giornata clamorosa Su Ibrahimovic…”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Paolo, presidente del Milan, ha parlato dopo la vittoria dello Scudetto ai microfoni di Radio Radio. Di seguito uno stralcio di quanto espresso. “Quella diuna, un’emozione incredibile che mi ha ripagato di tutta l’ansia che provo ogni domenica fin da 24 ore prima”. Pensate a unocon più di 60.000 posti? “La miaè che losia, il tema che mi preoccupa sono i diritti televisivi all’estero ma lova bene anche da 50-55.000 posti, oggi non se ne costruiscono di più grandi”. State immaginando che il futuro abbia un affluenza ridotta allo? “La televisione gioca un ruolo fondamentale in questo senso. Io non vorrei vedere ...

Advertising

davdvdd : @theMilanZone_ Le dimissioni di Scaroni sarà la mia ottava. -

...a posto.'ha parlato anche del futuro del club e del possibile nuovo stadio: 'Stiamo ragionando su un nuovo impianto da 50 - 55mila posti. Oggi non se ne costruiscono di più grandi, la...... per il momento...', racconta il presidente del Milan, Paolo. I rossoneri comunque ... Pensate a uno stadio con più di 60.000 posti 'Laambizione è che lo stadio sia pieno, il tema che mi ...“Io voglio sempre migliorare i miei giocatori, ma in questo è fondamentale il talento ... quando ha detto che avrebbe portato il Milan a vincere Milan, le parole di Scaroni sullo scudetto. Sulla ...Milan, Scaroni: "Che fortuna essere il presidente dello scudetto" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...