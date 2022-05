Rai Sport, Marco Civoli va in pensione (Di lunedì 23 maggio 2022) Marco Civoli Rai Sport da oggi non ha più con sé Marco Civoli. Il giornalista e conduttore romano, classe 1957, va in pensione. La giornata che ha visto il Milan laurearsi Campione d’Italia dopo 11 anni è stata anche l’ultima di Civoli con la “maglia” di Rai Sport. “Sono venuto a salutare, a ringraziare tante persone, tanti colleghi, tante colleghe. 34 anni qua dentro, anni spesso senza fiato (…) E adesso tocca ai giovani (…) Un grandissimo saluto, un grazie infinito a tutti (…) Mi fermo qui, scendo dall’astronave e parto per un altro viaggio” ha dichiarato ieri sera ospite di Jacopo Volpi a La Domenica Sportiva, trasmissione che ha condotto insieme a Paola Ferrari nella stagione 2010/2011. Marco ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 maggio 2022)Raida oggi non ha più con sé. Il giornalista e conduttore romano, classe 1957, va in. La giornata che ha visto il Milan laurearsi Campione d’Italia dopo 11 anni è stata anche l’ultima dicon la “maglia” di Rai. “Sono venuto a salutare, a ringraziare tante persone, tanti colleghi, tante colleghe. 34 anni qua dentro, anni spesso senza fiato (…) E adesso tocca ai giovani (…) Un grandissimo saluto, un grazie infinito a tutti (…) Mi fermo qui, scendo dall’astronave e parto per un altro viaggio” ha dichiarato ieri sera ospite di Jacopo Volpi a La Domenicaiva, trasmissione che ha condotto insieme a Paola Ferrari nella stagione 2010/2011....

