Putin, l'ex capo dei servizi inglesi: «Lo Zar cadrà entro il 2023, poi verrà ricoverato in una struttura per malati» (Di lunedì 23 maggio 2022) L'ex capo dell'intelligence britannica ha previsto che il presidente russo Vladimir Putin sarà «fuori dal potere» entro il prossimo anno e che finirà in una... Leggi su ilmattino (Di lunedì 23 maggio 2022) L'exdell'intelligence britannica ha previsto che il presidente russo Vladimirsarà «fuori dal potere»il prossimo anno e che finirà in una...

Advertising

lanf64 : Capo negoziatore russo: '#Mosca pronta a continuare il negoziato'. Certo alle condizioni unilaterali di #Putin!… - m_1234557 : RT @mariosalis: L'ex capo dei servizi inglesi: «Putin cadrà entro il 2023, poi finirà in una struttura per malati» con Travaglio Orsini e S… - danieledv79 : RT @mariosalis: L'ex capo dei servizi inglesi: «Putin cadrà entro il 2023, poi finirà in una struttura per malati» con Travaglio Orsini e S… - CardelliAc : RT @mariosalis: L'ex capo dei servizi inglesi: «Putin cadrà entro il 2023, poi finirà in una struttura per malati» con Travaglio Orsini e S… - salerno_vince : RT @mariosalis: L'ex capo dei servizi inglesi: «Putin cadrà entro il 2023, poi finirà in una struttura per malati» con Travaglio Orsini e S… -