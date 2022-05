Programmi TV di stasera, lunedì 23 maggio 2022. La7 ricorda Giovanni Falcone con il primo film realizzato in sua memoria (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovanni Falcone - Michele Placido Rai1, ore 21.25: Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa – Ultima Puntata Fiction del 2022, di Roberto Andò, con Isabella Ragonese, Paolo Briguglia, Roberta Caronia, Enrico Inserra. Seconda e Ultima Puntata: Letizia e Santi tornano a Palermo da Milano per dirigere il servizio fotografico de “L’Ora”. I primi tempi non sono facili per lei, sia per l’impatto con la cronaca nera nella violenta Palermo, che per l’ambiente maschilista che si ritrova a frequentare, senza contare le angosce private. Nel lavoro viene comunque fuori il carattere della fotografa: mentre la criminalità mafiosa alza il tiro contro gli uomini delle istituzioni, Letizia documenta i delitti più efferati, come quello di Piersanti Mattarella, o l’arresto di Leoluca Bagarella. Rai2, ore 21.20: Made in Sud Comedy-Show. In ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 maggio 2022)- Michele Placido Rai1, ore 21.25: Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa – Ultima Puntata Fiction del, di Roberto Andò, con Isabella Ragonese, Paolo Briguglia, Roberta Caronia, Enrico Inserra. Seconda e Ultima Puntata: Letizia e Santi tornano a Palermo da Milano per dirigere il servizio fotografico de “L’Ora”. I primi tempi non sono facili per lei, sia per l’impatto con la cronaca nera nella violenta Palermo, che per l’ambiente maschilista che si ritrova a frequentare, senza contare le angosce private. Nel lavoro viene comunque fuori il carattere della fotografa: mentre la criminalità mafiosa alza il tiro contro gli uomini delle istituzioni, Letizia documenta i delitti più efferati, come quello di Piersanti Mattarella, o l’arresto di Leoluca Bagarella. Rai2, ore 21.20: Made in Sud Comedy-Show. In ...

