Non funziona il 730 precompilato: problemi con sito Agenzia delle Entrate (Di lunedì 23 maggio 2022) Non funziona a tutti il 730 precompilato oggi 23 maggio, con alcune precisazioni a margine in seguito alle prime informazioni in merito che vi abbiamo fornito il mese scorso con un altro articolo. Già, perché se da un lato stiamo riscontrando effettivamente problemi con il sito dell'Agenzia delle Entrate, è altrettanto giusto chiarire che ci siano alcuni concetti da prendere in esame sulle date importanti per il pubblico interessato. Sostanzialmente, è dal 30 maggio che si può modificare ed inviare, motivo per il quale eventuali messaggi di errore nei quali potreste imbattervi stamane rappresentano un disagio relativo.

