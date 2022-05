“Non è l’Arena”, Patrizia D’Addario rivelazione sconvolgente su Berlusconi (Di lunedì 23 maggio 2022) Non è l’Arena è un programma televisivo italiano in onda su LA7, in prima serata, dal 12 novembre 2017 e condotto da Massimo Giletti. Prodotto dalla casa di produzione Fremantle, è la naturale prosecuzione di l’Arena, programma andato in onda su Rai 1 dal 2004 al 2017. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Non è l’Arena è stata trasmessa l’intervista esclusiva a Patrizia D’Addario, che ha deciso di rompere il silenzio per raccontare la sua verità sullo scandalo “escort” legato alla figura di Berlusconi. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.



Patrizia D’Addario ha deciso di raccontare la sua verità a Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7 nella puntata del 22 maggio 2022. La donna ha ricordato le serate nella ... Leggi su tvzap (Di lunedì 23 maggio 2022) Non èè un programma televisivo italiano in onda su LA7, in prima serata, dal 12 novembre 2017 e condotto da Massimo Giletti. Prodotto dalla casa di produzione Fremantle, è la naturale prosecuzione di, programma andato in onda su Rai 1 dal 2004 al 2017. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Non èè stata trasmessa l’intervista esclusiva a, che ha deciso di rompere il silenzio per raccontare la sua verità sullo scandalo “escort” legato alla figura di. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.ha deciso di raccontare la sua verità a Massimo Giletti a Non èsu La7 nella puntata del 22 maggio 2022. La donna ha ricordato le serate nella ...

rulajebreal : Non accetto né interviste né inviti a 'Non è l'arena” Non è informazione. Vorrei chiarire un concetto a Giletti:com… - sweetgretalh : cose che ho fatto oggi: -Visto l'arena di Verona (anche se da fuori) e me ne sono innamorata -sono stata tutto il t… - Emanuelamodene1 : ??Che sculettano,ne vedo tutti i giorni,soprattutto donne con pantaloncini elasticizzati e culoni oceanici.Ermafrodi… - ZenatiDavide : La7, Santanché insulta un percettore del reddito di cittadinanza: “Lei, bello paffuto, prende soldi senza lavorare…… - gastaldellovalt : @BarbieriDave @GuidoCrosetto Io non invidio la tua ricchezza ne chiedo da dove sia venuta, tu non sputare sulla mia… -

A Palazzo Barbieri il ricordo della strage: "Oggi la mafia è più finanziaria che sanguinaria" Cogliamo l'occasione di questa tragica ricorrenza per ribadire con la massima fermezza che nel nostro territorio non c'è spazio per la criminalità organizzata e che qui in Comune il malaffare non ... Massimo Giletti e le dichiarazioni shock sulla ex Alessandra Moretti. Lei tuona: 'Lo denuncio, è violenza' Ascolta questo articolo Potrebbe costare molto cara a Massimo Giletti l'intervista rilasciata ieri al quotidiano 'Il Corriere della Sera'. Tra le altre cose, infatti, il conduttore di 'Non è l'Arena' , iconico programma in onda su La7, ha parlato dell'ex compagna, l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti . E quello che ha detto ha mandato su tutte le furie la ... La7 Cogliamo'occasione di questa tragica ricorrenza per ribadire con la massima fermezza che nel nostro territorioc'è spazio per la criminalità organizzata e che qui in Comune il malaffare...Ascolta questo articolo Potrebbe costare molto cara a Massimo Giletti'intervista rilasciata ieri al quotidiano 'Il Corriere della Sera'. Tra le altre cose, infatti, il conduttore di '' , iconico programma in onda su La7, ha parlato dell'ex compagna,'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti . E quello che ha detto ha mandato su tutte le furie la ... Non è l'arena - Puntata del 22/5/2022