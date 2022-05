Motore Sanità lancia l’idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale. Il problema è che non viene applicata. Roma, 23 maggio 2022 – Motore Sanità , in occasione del webinar “CENTRAL-MENTE IN Salute. PORTARE LA Salute Mentale AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, lancia l’idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota delsanitario nazionale da destinare alla. Il problema è che non viene applicata. Roma, 23 maggio 2022 –, in occasione del webinar “CENTRAL-MENTE IN. PORTARE LAAL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”,di unper la. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene eSenato della ...

