Momenti di panico per Ilary Blasi, il potenziale vincitore va in tilt: "Non vuole firmare!" (Di lunedì 23 maggio 2022) La conduttrice Ilary Blasi potrebbe a breve ritrovarsi orfana da una presenza fondamentale nel cast de "L'Isola dei Famosi", puntata al cardiopalma. Ilary Blasi (fonte youtube)Il survival game più impegnativo della TV sta per subire l'ennesimo stravolgimento. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, come accaduto durante l'ultima edizione del "GF Vip", gli autori del format sarebbero intenzionati a prolungarne la durata. Secondo i rumors le avventure del cast di isolani dovrebbero prolungarsi fino al 27 giugno, accompagnando gli spettatori con la narrazione delle loro avventure in Honduras. Uno dei protagonisti di punta, però, non sarebbe pronto a firmare la proroga del contratto: vediamo di chi si tratta. Alessandro Iannoni pronto a salutare Ilary Blasi? Ecco cosa ...

