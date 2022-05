Mino Giachino | “Bene i grandi eventi | ma meglio puntare sulla Tav”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 23 maggio 2022) Menoe più Tav. E’ l’opinione di, leader di Si Tav, Si lavoro che si mostra poco impressionato da Eurovision e Salone del Libro. “glidi questi giorni, ma per rilanciare economia e lavoro occorrono scelte più importanti come la gestione dei fondi per l’automotive, l’accelerazione della Tav e della Linea 2 della Metropolitana, e il Centro per l’Intelligenza Artificiale”. “Se guardiamo il mondo dall’Eurovillage o dal Salone del Libro – ha detto– Torino è una città bellissima, ma se guardiamo Torino dai quartieri della periferia i primi problemi sono il lavoro e la sicurezza. Glihanno dato sicuramente una boccata d’ossigeno al settore turistico e alberghiero ma il declino economico è proseguito ...