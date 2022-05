Minacce e aggressioni alla madre, arrestato nel Napoletano (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva reso impossibile la vita alla madre, costretta a subire continue richieste di denaro e relative Minacce e aggressioni quando arrivava un diniego. Un inferno al quale hanno messo fine i carabinieri della stazione di Boscoreale (Napoli) che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, procedendo all’arresto di un soggetto accusato di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione continuata e lesioni personali aggravate. L’attività di indagine condotta ha consentito di accertare le ripetute violenze verbali e fisiche perpetrate nei confronti di una donna da parte del figlio convivente, a partire dallo scorso mese di dicembre e fino a pochi giorni fa, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva reso impossibile la vita, costretta a subire continue richieste di denaro e relativequando arrivava un diniego. Un inferno al quale hanno messo fine i carabinieri della stazione di Boscoreale (Napoli) che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, procedendo all’arresto di un soggetto accusato di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione continuata e lesioni personali aggravate. L’attività di indagine condotta ha consentito di accertare le ripetute violenze verbali e fisiche perpetrate nei confronti di una donna da parte del figlio convivente, a partire dallo scorso mese di dicembre e fino a pochi giorni fa, ...

