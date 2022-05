Milan, la procura della Figc apre un’inchiesta sullo striscione sfottò dei calciatori contro l’Inter (Di lunedì 23 maggio 2022) La procura della Federcalcio ha appena aperto un’inchiesta «per presunta violazione dell’art 4 del Codice di giustizia sportiva» per lo striscione esposto oggi, 23 maggio, dai calciatori del Milan nel corso della celebrazione della vittoria dello scudetto. L’articolo 4 impone il rispetto dei principi di correttezza e lealtà. Lo striscione mostrato dal pullman degli atleti partito da Casa Milan direzione Duomo era rivolto all’Inter e recitava: «La Coppa Italia mettila nel cul*». Lo sfottò faceva riferimento alla vittoria interista della Coppa nazionale, conquistata battendo la Juventus. Il gesto ricorda quello di Massimo Ambrosini, ex calciatore del ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) LaFedercalcio ha appena aperto«per presunta violazione dell’art 4 del Codice di giustizia sportiva» per loesposto oggi, 23 maggio, daidelnel corsocelebrazionevittoria dello scudetto. L’articolo 4 impone il rispetto dei principi di correttezza e lealtà. Lomostrato dal pullman degli atleti partito da Casadirezione Duomo era rivolto ale recitava: «La Coppa Italia mettila nel cul*». Lofaceva riferimento alla vittoria interistaCoppa nazionale, conquistata battendo la Juventus. Il gesto ricorda quello di Massimo Ambrosini, ex calciatore del ...

Gazzetta_it : Milan, torna lo striscione sfottò verso l'Inter e la Procura Federale apre un'inchiesta - sportface2016 : +++Striscione dei giocatori #Milan in sfottò verso l'#Inter ('La Coppa Italia mettitela nel cu**'), la procura dell… - capuanogio : Due considerazioni: - esporre questo striscione non c’entra nulla con lo stile di questo #Milan e lo espone a una… - Cucciolina96251 : RT @MatteoDG93: Per lo striscione dei giocatori del #Milan (La Coppa Italia mettitela nel cu**) la procura della Figc ha appena aperto un'i… - daviderisi88 : RT @sportmediaset: Milan, Procura Figc apre inchiesta sullo striscione-sfottò all'Inter #Milan #Scudetto #Striscione #Inter -