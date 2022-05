Milan | giocatori con striscione-sfottò a Inter | Figc apre indagine

Advertising

gippu1 : Di tutti i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie di #Inter e #Milan, Hakan #Calhanoglu è il primo ad averc… - OptaPaolo : 26&97 - Il Milan 2021/2022 è la squadra più giovane a vincere uno #Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti a vit… - AntoVitiello : Paul #Singer che fa le foto ai giocatori durante la festa del #Milan ??? - WSMN00 : RT @sportface2016: +++Striscione dei giocatori #Milan in sfottò verso l'#Inter ('La Coppa Italia mettitela nel cu**'), la procura della #Fi… - Minam24898596 : Complimenti al #Milan che non si è fatto sconfiggere dal tremendo #Inter con giocatori Marco Guida EARBITRO: Massim… -

Dopo mercoledì sera, la stagione di tantidella Roma non sarà comunque finita. Ci saranno infatti da affrontare gli impegni con le ... Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (), ...L'ex presidente delSilvio Berlusconi si è affacciato dalla Terrazza dell'Arengario in Duomo, prendendosi l'ovazione dei tifosi rossoneri in attesa deiche sono ancora sul pulmann scoperto in parata per ...Lo striscione, di alcuni tifosi, è passato tra le mani di alcuni giocatori del Milan presenti sul bus, e che lo hanno sventolato in bella vista. Ma quello non è stato l’unico simbolo anti-nerazzurro ...Giroud invece è a caccia della doppia cifra stagionale in A: sarebbe il più anziano a riuscirci nella sua prima stagione in Italia, superando Cristiano Ronaldo. Le ultime news di mercato >>>. Le ultim ...