Mad for Science Fondazione DiaSorin (Di lunedì 23 maggio 2022) Funghi metallari, A tavola con i batteri, il fiore del sole, la valorizzazione degli scarti, il futuro ha sei zampe: sono alcuni dei titoli degli 8 progetti che si sfideranno il 26 maggio alla finale della sesta edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso da Fondazione DiaSorin, che si terrà a Milano. Sono istituti tecnici, licei scientifici (ma possono partecipare anche i classici a curvatura biomedica) di tutt'Italia in gara per aggiudicarsi un montepremi di tutto rispetto: i primi due istituti classificati riceveranno rispettivamente 50mila e 25mila euro per lo sviluppo del loro laboratorio scientifico, più 5000 e 2500 euro l'anno per 5 anni per la fornitura dei materiali di consumo; in più ci sarà un Premio speciale Comunicazione di 15mila euro e tutti gli altri istituti finalisti non vincitori riceveranno ciascuno ...

