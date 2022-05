Lorella Cuccarini | la dedica speciale a Maria De Filippi

Leggi su tvzap

(Di lunedì 23 maggio 2022) Da due anniè una professoressa della scuola di “Amici”. Questa esperienza, come ha rivelato lei stessa, le ha cambiato la vita. E oltre alla gioia che prova nell’insegnare e nell’aiutare i giovani talenti, la showgirl ha anche trovato una cara amica:De. Ecco ladisu Instagram.pronta per la prossima edizione di “Amici”all’interno della scuola di “Amici”, è stata una vera e propria ‘spalla’ per molti giovani talenti e un punto di riferimento per i telespettatori.è entusiasta del suo ruolo nel talent show ed è pronta per tornare a vestire i panni di professoressa nella prossima ...