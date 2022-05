La studentessa va a scuola in canotta. La prof commenta sui social: ”Zoccoletta, avrai quello che ti meriti” (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma. Ancora un caso di sessismo a scuola. E, ancora una volta, proviene direttamente dai professori che criticano in modo spudorato l’abbigliamento delle studentesse barricandosi dentro un moralismo che è in realtà patriarcato residuale inespresso e mai lavato via. Anche in questo caso, l’abbigliamento della ragazza è stato definito ”inappropriato”. L’offesa della prof di Genova sulla vicenda L’offesa, quella vera, arriva però sui social, dove una professoressa ha insultato una ragazza lasciando un commento su Facebook piuttosto esplicito, e definirlo elegante sarebbe davvero un complimento ingiustificato. Piuttosto diciamo che è stata un’affermazione di pessimo gusto, un’offesa di quelle che mai dovrebbero provenire da adulti che hanno il dovere di dare l’esempio o addirittura di insegnare qualcosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma. Ancora un caso di sessismo a. E, ancora una volta, proviene direttamente daiessori che criticano in modo spudorato l’abbigliamento delle studentesse barricandosi dentro un moralismo che è in realtà patriarcato residuale inespresso e mai lavato via. Anche in questo caso, l’abbigliamento della ragazza è stato definito ”inappropriato”. L’offesa delladi Genova sulla vicenda L’offesa, quella vera, arriva però sui, dove unaessoressa ha insultato una ragazza lasciando un commento su Facebook piuttosto esplicito, e definirlo elegante sarebbe davvero un complimento ingiustificato. Piuttosto diciamo che è stata un’affermazione di pessimo gusto, un’offesa di quelle che mai dovrebbero provenire da adulti che hanno il dovere di dare l’esempio o addirittura di insegnare qualcosa ...

