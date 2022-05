Isola di Famosi | è bufera per la storia tra Roger Balduino e Estefania Bernal

(Di lunedì 23 maggio 2022) C’è aria ditra i naufraghi de L’dei, specialmente tra gli ormai ex fidanzati. Il modello, dopo aver ammesso che lad’amore tra di loro era solo una montatura, scatenando non poche critiche tra i concorrenti, durante il day time di domenica 23 maggio 2022, ha chiesto scusa a tutti i suoi compagni d’avventura. Vi raccomandiamo...2022,guarda a Gennaro: "farebbe la vittima per la finale" “è stata la prima a dirmi: Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”, aveva dichiarato nel confronto ...

Advertising

Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:20) L'isola dei Famosi 2022 (Reality) #StaseraInTV 23/05/2022 #PrimaSerata #l_isoladeifamosi2022 @social_mediaset #Canale5 - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Le #anticipazioni del diciannovesimo appuntamento de “L’#Isola dei Famosi”. Con #IlaryBlasi su #Canale5 - Saimon194 : RT @TvCircle1: Le #anticipazioni del diciannovesimo appuntamento de “L’#Isola dei Famosi”. Con #IlaryBlasi su #Canale5 - TvCircle1 : @MedInfinityIT Le #anticipazioni del diciannovesimo appuntamento de “L’#Isola dei Famosi” e di “#IsolaParty”. Dalle… - TvCircle1 : @MedInfinityIT @IsolaDeiFamosi Le #anticipazioni del diciannovesimo appuntamento de “L’#Isola dei Famosi” e di “… -

Problemi all'dei2022 agli ospiti: cos'è accaduto Problemi all'dei2022 . Arrivano indiscrezioni che svelano una presunta situazione complicata che sarebbe causata dal covid. che ...Carmen Di Pietro e le accuse choc: 'E' stata riempita come un maialino' Carmen Di Pietro sta attirando simpatie ma anche critiche all'dei. In queste ore la naufraga sta suscitando altre polemiche sui social per via dei ritocchini evidenti, che la mancanza di make up ha reso alquanto evidenti. In più i telespettatori ...A L'Isola dei Famosi può accadere di tutto e non è passato inosservato uno strano avvicinamento tra due naufraghi.Chi fra loro verrà ufficialmente eliminato dal reality show e dovrà far ritorno in Italia Il reality show condotto da Ilary Blasi ha una serie di inaspettate frecce da scoccare al proprio arco, ma no ...