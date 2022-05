Incidente stradale: un morto e cinque feriti sulla statale 96 bis a Irsina (Matera) (Di lunedì 23 maggio 2022) Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto stamani - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale 96 bis "Barese" nei pressi di Irsina (Matera)... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 23 maggio 2022) Una persona è morta e altresono rimaste ferite in unavvenuto stamani - per cause in fase di accertamento -strada96 bis "Barese" nei pressi di)...

Advertising

TuttoH24 : Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani - per cause in fas… - AnsaBasilicata : Incidente stradale a Irsina: un morto e cinque feriti. Sulla statale 96 bis 'Barese', coinvolti due veicoli #ANSA - baritoday : Incidente sulla complanare A14 a Bari, tir si ribalta: traffico sospeso in direzione Tangenziale… - ONDANEWSweb : Grave incidente stradale a Battipaglia. Giovane ebolitano si schianta con l'auto, ricoverato in codice rosso -… - AnsaPuglia : Incidente stradale a Irsina: un morto e cinque feriti. Sulla statale 96 bis 'Barese', coinvolti due veicoli #ANSA -