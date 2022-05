Golden Gala, Jacobs: “Non vedo l’ora di scendere in pista” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Sono veramente entusiasta, non vedo l’ora di scendere in pista. Corro in casa, mi sono trasferito a Roma anni fa e voglio restituire quello che ho ricevuto da questa città. Non vedo l’ora che arrivi il 9 giugno per dare il 110% e fare un bel risultato”. Marcell Jacobs si prepara così al Golden Gala Pietro Mennea, in programma il prossimo 9 giugno a Roma. “Sarà l’appuntamento più importante prima del Mondiale – ha aggiunto durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento – Io sto bene anche se pensavo di stare molto meglio. Volevo arrivare a Savona in una forma migliore, il virus contratto in Africa non mi ha aiutato, ma se faccio 10?04 sbagliando tutto sono sulla buona strada”. “E’ un grande onore poter mettere insieme ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Sono veramente entusiasta, nondiin. Corro in casa, mi sono trasferito a Roma anni fa e voglio restituire quello che ho ricevuto da questa città. Nonche arrivi il 9 giugno per dare il 110% e fare un bel risultato”. Marcellsi prepara così alPietro Mennea, in programma il prossimo 9 giugno a Roma. “Sarà l’appuntamento più importante prima del Mondiale – ha aggiunto durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento – Io sto bene anche se pensavo di stare molto meglio. Volevo arrivare a Savona in una forma migliore, il virus contratto in Africa non mi ha aiutato, ma se faccio 10?04 sbagliando tutto sono sulla buona strada”. “E’ un grande onore poter mettere insieme ...

Advertising

alicesponton : @crazylongjumper sarà uno dei 7 campioni olimpici italiani presenti al Golden Gala dell’atletica che si terrà a Rom… - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Golden Gala. Jacobs 'Non vedo l'ora di gareggiare' - sportface2016 : #GoldenGala, #Jacobs: 'Non vedo l'ora di scendere in pista' - atleticaitalia : RT @goldengala_roma: ???' È un grande onore mettere dentro lo Stadio Olimpico 7 Campioni Olimpici e riuscire a schierarli al Golden Gala è u… - atleticaitalia : RT @goldengala_roma: ???'Un Golden Gala di questa portata è estremamente significativo per un movimento come. Coni è orgoglioo di crescere i… -