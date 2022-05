Giorgio Locatelli debutta con Home Restaurant: dove e quando vederlo? (Di lunedì 23 maggio 2022) In un’intervista lo chef più famoso d’Inghilterra, Giorgio Locatelli ha presentato il suo nuovo programma Home Restaurant. Come si svolge Home Restaurant? Il programma condotto da Giorgio Locatelli andrà in onda da lunedì 23 maggio su Tv8. I telespettatori dovranno accendere il piccolo schermo dalle 19:15. Come spiegato dal conduttore, in ogni episodio di Home Restaurant, due chef non professionisti apriranno le porte della loro casa e insieme ai suos chef –aiuto cuoco – devono sistemare la sala, allestire la tavola, scegliere vini e preparare un menu ad hoc. Tra i commensali vip presenti alla cena ci saranno ospiti come Cristina Donadio, Ciro Ferrara, Mietta, Gianmarco Tognazzi, Caterina Guzzanti, Serena Grandi, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 maggio 2022) In un’intervista lo chef più famoso d’Inghilterra,ha presentato il suo nuovo programma. Come si svolge? Il programma condotto daandrà in onda da lunedì 23 maggio su Tv8. I telespettatori dovranno accendere il piccolo schermo dalle 19:15. Come spiegato dal conduttore, in ogni episodio di, due chef non professionisti apriranno le porte della loro casa e insieme ai suos chef –aiuto cuoco – devono sistemare la sala, allestire la tavola, scegliere vini e preparare un menu ad hoc. Tra i commensali vip presenti alla cena ci saranno ospiti come Cristina Donadio, Ciro Ferrara, Mietta, Gianmarco Tognazzi, Caterina Guzzanti, Serena Grandi, ...

