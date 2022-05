Fedez: «Col tumore sono stato fortunato, al 90% va tutto bene. L’invito di Segre? Io sarei già andato» (Di lunedì 23 maggio 2022) «Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire “tanto culo”». Così Fedez, presentando il festival LoveMi che si terrà a giugno nel capoluogo lombardo, ha parlato della sua malattia, un raro tumore al pancreas. Il tumore «non ha preso i linfonodi e non c’erano micro metastasi», per cui non ha dovuto fare chemioterapia. «Al 90 per cento – ha detto l’artista – posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori». Quella a cui si è sottoposto Fedez è stata un’operazione «importante»: sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) «Mi ritengo parecchio. È arrivato l’esame istologico. Ilera molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire “tanto culo”». Così, presentando il festival LoveMi che si terrà a giugno nel capoluogo lombardo, ha parlato della sua malattia, un raroal pancreas. Il«non ha preso i linfonodi e non c’erano micro metastasi», per cui non ha dovuto fare chemioterapia. «Al 90 per cento – ha detto l’artista – posso dire che va. È come se vedessi il mondo a colori». Quella a cui si è sottopostoè stata un’operazione «importante»:stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo ...

