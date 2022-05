Covid, in Lombardia “solo” 4 vittime e positivi sotto quota mille: 69 a Bergamo (Di lunedì 23 maggio 2022) Tornano sotto quota i mille i positivi al Covid-19 in Lombardia: a fronte di 11.425 tamponi effettuati, sono 972 (con un tasso di positività dell’8,5%): 69 di questi registrati in provincia di Bergamo. Negli ospedali regionali stabili i ricoverati nelle terapie intensive (34), mentre continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-26). Quattro, invece i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 11.425, totale complessivo: 37.534.064 – i nuovi casi positivi: 972 – in terapia intensiva: 34 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 744 (-26) – i decessi, totale complessivo: 40.416 (+4) I nuovi casi per provincia: Milano: 331 di cui 187 a Milano città;Bergamo: 69; Brescia: 170; Como: 42; Cremona: 26; Lecco: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Tornanoal-19 in: a fronte di 11.425 tamponi effettuati, sono 972 (con un tasso dità dell’8,5%): 69 di questi registrati in provincia di. Negli ospedali regionali stabili i ricoverati nelle terapie intensive (34), mentre continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-26). Quattro, invece i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 11.425, totale complessivo: 37.534.064 – i nuovi casi: 972 – in terapia intensiva: 34 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 744 (-26) – i decessi, totale complessivo: 40.416 (+4) I nuovi casi per provincia: Milano: 331 di cui 187 a Milano città;: 69; Brescia: 170; Como: 42; Cremona: 26; Lecco: ...

