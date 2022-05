Calcio | Milan Rummenigge ' Complimenti | mi dispiace per l' Inter'

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - Gazzetta_it : GRANDE MILAN, SEI CAMPIONE D’ITALIA! #scudetto - sportface2016 : #SassuoloMilan, #Salvini: 'Sarò allo stadio a #ReggioEmilia. Non dico altro' - Primula23244795 : RT @Radio4ttivo: Stasera ho visto scene di follia. Urlavano. Gioivano. Esultavano. Io li guardavo in silenzio e pensavo: se amassero l'… - add966 : RT @Radio4ttivo: Stasera ho visto scene di follia. Urlavano. Gioivano. Esultavano. Io li guardavo in silenzio e pensavo: se amassero l'… -

... tutti insieme, anche con i tifosi che ci hanno spinti anche nei momenti di difficoltà in campo e fuori - spiega l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis , durante un brindisi a Casa...Commenta per primo Karl - Heinz Rummenigge , leggenda deltedesco, ha parlato in occasione della Hall of Fame delitaliano: 'Prima di tutto devo fare i complimenti al, ha meritato. L'Inter non deve avere rabbia, ha fatto una buona stagione vincendo la Coppa e la Supercoppa. Fa male avere solo due ..."Per il futuro resta l'ipotesi della partita secca".ROMA (ITALPRESS) - La Supercoppa italiana tra Milan e Inter "si disputerà in Arabia Saudita. È un contratto che abbiamo ereditato e questo è ...Presente a Firenze per l'evento relativo alla Hall of Fame del calcio italiano, il commissario tecnico dell ... Sulla vittoria dello Scudetto da part del Milan: "Faccio i complimenti al Milan, dopo ...