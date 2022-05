Calcio: Gerry Scotti, 'non mi sarei mai aspettato lo scudetto ma vittoria meritata' (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - “Il Milan è la squadra più giovane, a posto con i conti, con gli ingaggi più bassi tra i top club. Pioli, poi, è un allenatore e una persona sera. Non uno isterico. Complimenti anche alla dirigenza, la società ha meritato questo tricolore, non potevamo perderlo all'ultimo. Contro il Sassuolo non c'erano tre risultati, potevamo solo vincere, senza dover arrivare a pari punti e fare i calcoli sugli scontri diretti, la differenza reti o i logaritmi vari. Il Milan doveva e voleva vincere“. Così il presentatore Gerry Scotti, tifoso del Milan commenta lo scudetto vinto dai rossoneri con due punti di vantaggio sull'Inter. "Non me lo sarei mai aspettato, pensavo che la squadra fosse stata costruita per chiudere nelle prime quattro posizioni -prosegue Scotti a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - “Il Milan è la squadra più giovane, a posto con i conti, con gli ingaggi più bassi tra i top club. Pioli, poi, è un allenatore e una persona sera. Non uno isterico. Complimenti anche alla dirigenza, la società ha meritato questo tricolore, non potevamo perderlo all'ultimo. Contro il Sassuolo non c'erano tre risultati, potevamo solo vincere, senza dover arrivare a pari punti e fare i calcoli sugli scontri diretti, la differenza reti o i logaritmi vari. Il Milan doveva e voleva vincere“. Così il presentatore, tifoso del Milan commenta lovinto dai rossoneri con due punti di vantaggio sull'Inter. "Non me lomai, pensavo che la squadra fosse stata costruita per chiudere nelle prime quattro posizioni -proseguea ...

