Brutta gaffe di Massimo Giletti, “È intollerabile”: lei lo costringe a rimangiarsi tutto (Di lunedì 23 maggio 2022) Scivolone incredibile per Massimo Giletti, il conduttore è stato minacciato di denuncia: la situazione è diventata più complicata del previsto Massimo-Giletti (Non è l’arena)In una delle ultime interviste dedicate al conduttore di Non è l’Arena, Massimo Giletti, quest’ultimo ha voluto dare qualche dettaglio in più in merito alle sue relazioni amorose passate e di come si sono evoluti quei sentimenti nel tempo. Un focus su Antonella Clerici innanzitutto, sulla loro relazione intensa rimasta segreta per anni e poi venuta fuori negli anni ’90. Finita per via degli orizzonti di vita differenti: lei optava per famiglia e figli invece Massimo per una vita libera e frizzantina. Dopo un piccolo accenno alla Clerici, Massimo si era dirottato ... Leggi su direttanews (Di lunedì 23 maggio 2022) Scivolone incredibile per, il conduttore è stato minacciato di denuncia: la situazione è diventata più complicata del previsto(Non è l’arena)In una delle ultime interviste dedicate al conduttore di Non è l’Arena,, quest’ultimo ha voluto dare qualche dettaglio in più in merito alle sue relazioni amorose passate e di come si sono evoluti quei sentimenti nel tempo. Un focus su Antonella Clerici innanzi, sulla loro relazione intensa rimasta segreta per anni e poi venuta fuori negli anni ’90. Finita per via degli orizzonti di vita differenti: lei optava per famiglia e figli inveceper una vita libera e frizzantina. Dopo un piccolo accenno alla Clerici,si era dirottato ...

Advertising

Rosanna52702609 : @ChiaraIvancic_ Una “brutta figura”, gaffe… mancata! Ma non da parte di clarissa . Vabbè se non avete visto la diretta non ha senso parlarne - lauraoldmiss : Ho appena fatto l'ennesima enorme gaffe. Stavolta con mia nuora. Brutta. -