Biden sostiene ingresso del Giappone nel Consiglio di sicurezza dell'ONU (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden si è recato in Giappone, dove ha incontrato il primo ministro Fumio Kishida. Biden ha affermato che sostiene l'ingesso del Giappone come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il presidente americano ha anche presentato un nuovo piano di investimenti.

