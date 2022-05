Alessia Marcuzzi, splendida notizia: quando la rivedremo in tv (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessia Marcuzzi, splendida notizia: quando e dove rivedremo in tv l’amatissima conduttrice, ad un anno dall’allontanamento dal piccolo schermo. Un anno fa l’annuncio che ha spiazzato tutti: Alessia Marcuzzi ha lasciato le Iene e preso una pausa dalla tv. Un allontanamento che ha fatto dispiacere non poco i telespettatori, affezionati all’amatissima conduttrice tv. Ebbene, c’è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 23 maggio 2022)e dovein tv l’amatissima conduttrice, ad un anno dall’allontanamento dal piccolo schermo. Un anno fa l’annuncio che ha spiazzato tutti:ha lasciato le Iene e preso una pausa dalla tv. Un allontanamento che ha fatto dispiacere non poco i telespettatori, affezionati all’amatissima conduttrice tv. Ebbene, c’è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Dorian221190 : RT @vivosurealtime: Per Guendalina Tavassi dobbiamo ringraziare Alessia Marcuzzi, per la vita #isola - vivosurealtime : Per Guendalina Tavassi dobbiamo ringraziare Alessia Marcuzzi, per la vita #isola - PortiusPaula : RT @AdoptadaBarone: Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpe… - AdoptadaBarone : Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan… - lbianchetti : @terrasenzapane @gabrielevalmont @LaBiaBi11 Era tipo il Postal Market. Erotismo malcelato. Confezionato per 12enni… -