A trent'anni dalla strage di Capaci (Di lunedì 23 maggio 2022) trenta anni fa lungo l'autostrada che collega l'aeroporto a Palermo un attentato ordito da Cosa Nostra uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Fu una delle più grandi stragi mafiose, nello stesso anno in cui la mafia uccise anche il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta in via D'Amelio. Come ogni anno a Palermo si commemorano gli uomini dello stato che persero la vita per mano della mafia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il cui fratello maggiore Piersanti, ex presidente della Regione Sicilia, fu anch'egli assassinato da Cosa Nostra nel 1980 oggi sarà nella sua Palermo, al Foro Italico, per ricordare le vittime. Quello di Falcone e Borsellino, ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, dopo aver deposto una corona di fiori a sul luogo dell'attentato, "è un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 23 maggio 2022)fa lungo l'autostrada che collega l'aeroporto a Palermo un attentato ordito da Cosa Nostra uccise il giudice GiovFalcone, la moglie e gli uomini della scorta. Fu una delle più grandi stragi mafiose, nello stesso anno in cui la mafia uccise anche il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta in via D'Amelio. Come ogni anno a Palermo si commemorano gli uomini dello stato che persero la vita per mano della mafia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il cui fratello maggiore Piersanti, ex presidente della Regione Sicilia, fu anch'egli assassinato da Cosa Nostra nel 1980 oggi sarà nella sua Palermo, al Foro Italico, per ricordare le vittime. Quello di Falcone e Borsellino, ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, dopo aver deposto una corona di fiori a sul luogo dell'attentato, "è un ...

Advertising

reportrai3 : Trent'anni dopo le stragi di mafia, la retorica delle commemorazioni ha deformato la storia. Ci ha reso incapaci di… - IlContiAndrea : #GiovanniFalcone “Se morirò? Ci sarà sempre qualcuno che continuerà il mio lavoro”. Trent’anni. - CarloVerdelli : Giovanni Falcone, il tanto che gli dobbiamo #oggisettimanale Per esempio: la verità su chi ha voluto Capaci e chi h… - BCarazzolo : RT @sruotolo1: #23maggio1992, ore 17.58, l’esplosione, la strage di #Capaci. Fu solo #mafia? Dopo trent’anni non lo sappiamo ancora. Dopo t… - fiomnet : RT @collettiva_news: A trent'anni dalla strage di #Capaci in cui persero la vita il giudice #GiovanniFalcone, la moglie Francesca Morvillo… -