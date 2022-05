VIDEO Carlos Sainz testacoda e finisce nella ghiaia con la Ferrari | che errore nel GP di Spagna

(Di domenica 22 maggio 2022)si è reso protagonista di una partenza da incubo nel GP di2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Barcellona. Lo spagnolo, scattato dalla terza piazzola, ha subito il sorpasso da parte di George Russell e Sergio Perez subito dopo lo spegnimento dei semafori. Il pilota dellaha agito male sulla frizione e si è così ritrovato in quinta posizione.ha provato a restare in scia al britannico della Mercedes e al messicano della Red Bull, ma nel corso dell’ottavo giro ha commesso un grossodi guida.è infatti andato lungo in curva 4 ed è finito. Il figlio d’arte è fortunatamente riuscito a ritrovare la via della ...

Carlos Sainz scatterà terzo nel Gran Premio di Spagna, che vedrà la Ferrari di Charles Leclerc partire davanti.