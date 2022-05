Una Vita, spoiler spagnoli: Felipe sull'orlo della pazzia (Di domenica 22 maggio 2022) Felipe Alvarez Hermoso sarà tra i grandi protagonisti delle ultime puntate di Una Vita, soprattutto dopo il terribile attentato anarchico che porterà morte e distruzione ad Acacias. L'avvocato, dopo il salto narrativo di ben cinque anni che il pubblico italiano potrà presto vedere, sarà ormai un uomo alla deriva e bisognoso di cure ed attenzioni. Stando agli spoiler spagnoli, infatti, Felipe, dopo aver assistito allo scoppio dell'ordigno piazzato da Soledad nel quartiere, per ordine di Fausto Salazar, e dopo aver visto morire Antonito Palacios e Carmen, oltre a diversi passanti, tra i quali persino un bambino, inizierà a soffrire di vere e proprie crisi di panico che sconvolgeranno la sua esistenza. A destabilizzare l'avvocato ci penserà anche la morte di Natalia che verrà fatta uccidere in carcere ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 22 maggio 2022)Alvarez Hermoso sarà tra i grandi protagonisti delle ultime puntate di Una, soprattutto dopo il terribile attentato anarchico che porterà morte e distruzione ad Acacias. L'avvocato, dopo il salto narrativo di ben cinque anni che il pubblico italiano potrà presto vedere, sarà ormai un uomo alla deriva e bisognoso di cure ed attenzioni. Stando agli, infatti,, dopo aver assistito allo scoppio dell'ordigno piazzato da Soledad nel quartiere, per ordine di Fausto Salazar, e dopo aver visto morire Antonito Palacios e Carmen, oltre a diversi passanti, tra i quali persino un bambino, inizierà a soffrire di vere e proprie crisi di panico che sconvolgeranno la sua esistenza. A destabilizzare l'avvocato ci penserà anche la morte di Natalia che verrà fatta uccidere in carcere ...

