Sasso: “I genitori facciano i genitori e la smettano di essere tifosi dei propri figli. Sono i primi educatori, se lo ricordino” (Di domenica 22 maggio 2022) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, su Facebook, interviene in merito alle ultime notizie riguardanti il rapporto tra scuola e famiglia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 maggio 2022) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, su Facebook, interviene in merito alle ultime notizie riguardanti il rapporto tra scuola e famiglia. L'articolo .

Advertising

erTwitto : @teoxandra @Grazia53687599 Una volta sono uscito con una ragazza. E parlando del più e del meno mi ha raccontato ch… - _justelvi : @fabiana__sasso fun fact: non sono nemmeno quella dei miei genitori - AnnaP1953 : RT @roxsasso: No @ZanAlessandro non è che chi dissente soffre di #omotransfobia. Se vuoi fare propaganda gender falla pure nelle sedi pd ma… - Stefaniacasp : RT @roxsasso: No @ZanAlessandro non è che chi dissente soffre di #omotransfobia. Se vuoi fare propaganda gender falla pure nelle sedi pd ma… - amenoklean : RT @roxsasso: No @ZanAlessandro non è che chi dissente soffre di #omotransfobia. Se vuoi fare propaganda gender falla pure nelle sedi pd ma… -