Rubata la medaglia dello scudetto | l' appello di Pioli | ' Restituitemela'

(Di domenica 22 maggio 2022) Dalla gioia alla disperazione sportiva. Tutto in pochi minuti. Nella notte di Reggio Emilia, dolcissima per il Milan , Stefanoha vissuto tutte le gradazioni possibili delle ...

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - repubblica : Calcio, festa Milan: a Pioli rubata la medaglia dello scudetto durante i festeggiamenti coi tifosi: 'Me l'hanno str… - sportface2016 : #Milan, rubata la medaglia di #Pioli: 'E' l'unica che ho, ridatemela' - Ruggero1991 : RT @repubblica: Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] https://t… - Robyp_ : RT @CB_Ignoranza: Durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Milan, Stefano Pioli ha subito un episodio sgradevole, second… -

" Mi hanno strappato la, è la prima che ho vinto e chiedo a chi l'ha presa di farmela riavere". Pioli da quando il calcio ha ripreso dopo la pandemia non ha sbagliato niente , superando ...Dalla gioia alla disperazione sportiva. Tutto in pochi minuti. Nella notte di Reggio Emilia, dolcissima per il Milan , Stefano Pioli ha vissuto tutte le gradazioni possibili delle ...Incredibile quanto successo al Mapei Stadium, dove Stefano Pioli si è visto rubare dalle mani la medaglia appena conquistata per la vittoria della Serie A.Un episodio spiacevole rischia di macchiare la festa rossonera per la conquista del 19° scudetto. A Stefano Pioli è stata infatti sottratta la medaglia della vittoria, che aveva al collo quando i tifo ...