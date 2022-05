Roma, investe due fratellini e scappa: denunciato un 60enne (Di domenica 22 maggio 2022) Roma – Ha investito due fratelli di 8 e 16 anni ed è scappato. E’ successo sabato intorno le 16.30, in viale delle Belle Arti, all’altezza della Galleria di Arte Moderna, ai Parioli. I due minori, che erano intenti ad attraversare la strada in compagnia del padre, sono stati portati presso l’ospedale Bambin Gesù, mentre sul posto sono sopraggiunte le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, che hanno proceduto ai primi accertamenti sul luogo dell’incidente, avviando immediatamente le indagini per risalire al responsabile. Scattate le ricerche del mezzo, una Volkswagen Golf, gli agenti, diretti dal Dott. Ugo Esposito, sono riusciti in un brevissimo lasso di tempo a rintracciare il conducente, un cittadino italiano di 60 anni, abitante nella stesso quartiere dove è avvenuto l’incidente. Svolte ulteriori verifiche, i caschi bianchi hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 22 maggio 2022)– Ha investito due fratelli di 8 e 16 anni ed èto. E’ successo sabato intorno le 16.30, in viale delle Belle Arti, all’altezza della Galleria di Arte Moderna, ai Parioli. I due minori, che erano intenti ad attraversare la strada in compagnia del padre, sono stati portati presso l’ospedale Bambin Gesù, mentre sul posto sono sopraggiunte le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, che hanno proceduto ai primi accertamenti sul luogo dell’incidente, avviando immediatamente le indagini per risalire al responsabile. Scattate le ricerche del mezzo, una Volkswagen Golf, gli agenti, diretti dal Dott. Ugo Esposito, sono riusciti in un brevissimo lasso di tempo a rintracciare il conducente, un cittadino italiano di 60 anni, abitante nella stesso quartiere dove è avvenuto l’incidente. Svolte ulteriori verifiche, i caschi bianchi hanno ...

