Pioli | 'Scudetto meritato perché noi più continui di tutti Siamo i più forti Il derby ribaltato | Lazio | Napoli e l'ultima sconfitta con lo Spezia'

Advertising

EnricoLetta : Lo #scudetto più bello????. Ancora di più perché altri erano i favoriti. E perché arriva dopo un decennio di soffere… - rtl1025 : ??? Il #Milan vince lo #Scudetto. La squadra di Stefano #Pioli si laurea campione d'Italia 2021-22 trionfando 3-0 i… - angelomangiante : Uno scudetto vinto con la forza delle idee. #Pioli ha dato gioco e crescita collettiva. #Maldini ha portato le idee… - peppe76199232 : RT @EnricoLetta: Lo #scudetto più bello????. Ancora di più perché altri erano i favoriti. E perché arriva dopo un decennio di sofferenze ind… - KunGrax : RT @86_longo: Domanda @cmdotcom a Pioli: le tre immagini dello scudetto. 1) vittoria nel derby. 2) vittoria all’Olimpico contro la Lazi… -

...senso di gratitudine che circonda l'Inter nonostante il secondo posto in campionato e lo... Complimenti al Milan e a Stefano".... il Milan raccolse la miseria di un punto, la strada verso il 19esimosembrava essersi fatta decisamente in salita. Dopo un ottobre a tutta birra - fatto di 15 punti in 5 partite, con...Stefano Pioli, assoluto mattatore dello Scudetto del Milan, si gode lo scudetto ai microfoni di Dazn. Pioli is on fire. L’uomo simbolo di questo Scudetto del Milan è Stefano Pioli. Il tecnico del Diav ...Roma, 22 mag. (askanews) - Fresco di primo scudetto da allenatore, Stefano Pioli parla così a DAZN dopo la festa scudetto del suo Milan, vincitore in casa del Sassuolo e con il tricolore sul petto: ...