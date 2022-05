Advertising

borbonico1926 : A Torino fischiano una dirigenza che ha vinto 9 scudetti di fila, ripianato un buco di bilancio di 400 milioni e gi… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

, concessionaria d'auto a fuoco: arrestati i due incendiari, 22 maggio 2022 -di vetture nel Napoletano. A San Giorgio a Cremano poco prima dell'1.30 di stamani domenica 22 maggio, i carabinieri sono intervenuti in via San Martino per un incendio ...ERCOLANO. Torna l'incubo roghi sul Vesuvio e, quest'anno, anche in largo anticipo. Oggi pomeriggio è divampato undi grosse dimensioni in un'area del Parco Nazionale a poca distanza dalla rotonda di quota 500. Precisamente in via Viulo, una traversina della principale via Vesuvio, in un'area piena di ... Napoli, rogo di vetture: a fuoco quattro auto a San Giorgio a Cremano Napoli, 22 maggio 2022 - Rogo di vetture nel Napoletano. A San Giorgio a Cremano poco prima dell'1.30 di stamani domenica 22 maggio, i carabinieri sono intervenuti in via San Martino per un incendio c ...Incendio in un capanno adibito a deposito sito ad Ottaviano: le fiamme sono divampate nella serata di ieri, 21 maggio ...