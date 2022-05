Giuseppe Maria Ettorre, chi è il chirurgo che ha operato Giorgio Napolitano (Di domenica 22 maggio 2022) ? Il Presidente emerito si trova in terapia intensiva. Giorgio Napolitano è stato operato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e al momento si trova ancora ricoverato in terapia intensiva. Si è trattato di un intervento all’addome ed è stato proprio il chirurgo a dare notizia delle sue attuali condizioni post operatorie. foto AnsaGrande spavento per il presidente emerito che, a 97 anni, si è sottoposto ad un delicato intervento. Stando a quanto riporta Repubblica non si è trattato di un’operazione d’urgenza e a praticarla è stato il dottor Giuseppe Maria Ettorre che ha rassicurato, per il momento, sulle condizioni stazionarie di Napolitano: “Sta bene ed ha superato l’intervento – ha comunicato alla stampa – le sue ... Leggi su chenews (Di domenica 22 maggio 2022) ? Il Presidente emerito si trova in terapia intensiva.è statopresso l’Ospedale Spallanzani di Roma e al momento si trova ancora ricoverato in terapia intensiva. Si è trattato di un intervento all’addome ed è stato proprio ila dare notizia delle sue attuali condizioni postrie. foto AnsaGrande spavento per il presidente emerito che, a 97 anni, si è sottoposto ad un delicato intervento. Stando a quanto riporta Repubblica non si è trattato di un’operazione d’urgenza e a praticarla è stato il dottorche ha rassicurato, per il momento, sulle condizioni stazionarie di: “Sta bene ed ha superato l’intervento – ha comunicato alla stampa – le sue ...

