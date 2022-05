Giugliano in serie C, la festa incontenibile dei tifosi: giocatori accolti con cori e bandiere (Di domenica 22 maggio 2022) E’ una città in festa, quella di Giugliano, che ha atteso per ore l’arrivo dei tigrotti in piazza Matteotti. L’autobus con a bordo i calciatori del Giugliano Calcio è da poco arrivato nel centro storico e sta sfilando per le strade della città, seguito da caroselli di auto e di moto. Giugliano in serie C, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 22 maggio 2022) E’ una città in, quella di, che ha atteso per ore l’arrivo dei tigrotti in piazza Matteotti. L’autobus con a bordo i calciatori delCalcio è da poco arrivato nel centro storico e sta sfilando per le strade della città, seguito da caroselli di auto e di moto.inC, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

_ddg__ : voi festeggiate il milan da me festeggiano il giugliano in serie C - NapoliToday : #Calcio Serie D/Girone G - Il Giugliano non è sazio, vittoria anche sul Cassino: capitan Poziello e bomber Cerone i… - MariaCanzanella : Oggi abbiamo il paese in festa ???? Il giugliano è salito in serie C Campane, fuochi d'artificio ragazzi in moto ???? - ftg_soccer : GOAL! Matese in Italy Serie D: Girone F Trastevere 1-1 Matese GOAL! Gravina in Italy Serie D: Girone H Gravina 3-1… - ftg_soccer : GOAL! Molfetta Calcio in Italy Serie D: Girone H Nardò 3-3 Molfetta Calcio GOAL! Brindisi in Italy Serie D: Girone… -