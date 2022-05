Doppietta Red Bull in Spagna, vince Verstappen davanti a Perez (Di domenica 22 maggio 2022) BARCELLONA (Spagna) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio di Spagna di Formula 1 e si prende la leadership del Mondiale. L'iridato in carica approfitta del ritiro della Ferrari di Charles Leclerc mentre era saldamente al comando dopo 27 giri e chiude davanti al compagno di squadra Sergio Perez, con la Red Bull che balza in testa anche alla classifica costruttori. Completa il podio la Mercedes di George Russell, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz che beffa un Lewis Hamilton (quinto dopo la rimonta dal fondo per un contatto con Magnussen al primo giro) al limite con la benzina nel penultimo giro. A seguire Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri). – ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) BARCELLONA () (ITALPRESS) – Maxil Gran Premio didi Formula 1 e si prende la leadership del Mondiale. L'iridato in carica approfitta del ritiro della Ferrari di Charles Leclerc mentre era saldamente al comando dopo 27 giri e chiudeal compagno di squadra Sergio, con la Redche balza in testa anche alla classifica costruttori. Completa il podio la Mercedes di George Russell,alla Ferrari di Carlos Sainz che beffa un Lewis Hamilton (quinto dopo la rimonta dal fondo per un contatto con Magnussen al primo giro) al limite con la benzina nel penultimo giro. A seguire Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri). – ...

