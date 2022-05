“Decisione inevitabile”. Mara Venier fa chiarezza sul suo futuro a Domenica In (Di domenica 22 maggio 2022) Domenica In va verso il finale di stagione e tornano, come ogni anno, i dubbi se Mara Venier resta a Domenica In o meno. A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata nel corso di una lunga intervista a Tv Talk durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Per cominciare Mara ha spiegato di come il suo programma abbia cambiato volto. “Tutto è partito lo scorso anno con la pandemia. Una Domenica mi sono fermata, avevo paura. Ho un’età che è a rischio e un marito con un problema polmonare”. E ancora: “Io in quel momento non facevo altro che piangere, ma poi ho deciso in 10 minuti di andare in onda. Non c’era trucco e parrucco, facevo tutto da sola, andavo in onda da sola. All’inizio è stata dura e difficile, ma volevo andare avanti, era giusto, Perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 maggio 2022)In va verso il finale di stagione e tornano, come ogni anno, i dubbi seresta aIn o meno. A fareci ha pensato la diretta interessata nel corso di una lunga intervista a Tv Talk durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Per cominciareha spiegato di come il suo programma abbia cambiato volto. “Tutto è partito lo scorso anno con la pandemia. Unami sono fermata, avevo paura. Ho un’età che è a rischio e un marito con un problema polmonare”. E ancora: “Io in quel momento non facevo altro che piangere, ma poi ho deciso in 10 minuti di andare in onda. Non c’era trucco e parrucco, facevo tutto da sola, andavo in onda da sola. All’inizio è stata dura e difficile, ma volevo andare avanti, era giusto, Perché ...

